Putin lubas mereväeparaadil kaitsta Vene võimu Arktikas, Mustal merel ja Läänemerel, sõda ei mainitud

Lühikeses kõnes meenutas Putin, et tänavu tähistatakse 350 aasta möödumist Vene laevastiku asutamist Peeter I poolt. „Tema valitsuse all sai Venemaa suureks merejõuks ja sai endale maailmas autoriteeti ja mõju juurde,“ märkis Putin. Ta lisas, et Venemaa on maailmamerel oma majanduslikud ja strateegilised tsoonid selgelt ära märkinud. „Eelkõige on need meie Artkika veed, Musta mere, Ohhoota mere ja Beringi mere veed, Läänemere ja Kuriili väinad,“ ütles Putin. „Peame tagama nende kaitse kindlalt ja kõigi vahenditega.“