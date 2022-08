Õnnetus, mis hüüdis tulles? Tallinna lahte uppunud luksuskaater Hooligan lekkis juba nädal aega tagasi

Politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Tago Trei sõnas, et esialgsetel andmetel oli laevas õnnetuse hetkel 12 tonni kütust, sellest osa põles tulekahju käigus ära ning osa jäi laeva paaki. Hetkel aga teada ei ole, kui suur hulk kütust välja võis lekkida. „Reostuse kiht on sedavõrd õhuke, et seda ei õnnestu koristada, kuid selle levikut takistavad reostustõrje poomid. Võimalik, et niivõrd õhuke reostuse kiht hajub ise,“ ütles Trei. Ta lisas, et laev Raju jääb veel sündmuskohale reostust piirama ja seirama.