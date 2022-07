Leht: Briti prints Charles võttis bin Ladeni poolvendadelt vastu miljon naela

Šeigi ja printsi kohtumine toimus ajalehe teate Londonis 2013. aasta 30. oktoobril ehk kaks aastat pärast Osama bin Ladeni hukkumist USA eriüksuslaste käe läbi. Kohtumine toimus prints Charlesi residentsis Clarence House. Annetus tehti Charles järgi nimetatud heategevusfondile PWCF. Väidetavalt oli Charlesil ka nõuandjaid, kes olid otsusega rahulolematud ja hoiatasid, et sellest rahast midagi head ei tule, lisab leht.

Clarence House eitab mitmeid artiklis sisalduvaid väiteid ja kinnitab, et otsuse annetuse vastuvõtmiseks tegid fondi nõukogu liikmed, mitte prints ise. „Šeik Bakr bin Ladeni 2013. aastal tehtud annetust kaalusid PCWF-i nõukoguliikmed tollal hoolekalt,“ ütles pressiteates nõukogu esimees Ian Cheshire. Ta lisas, et otsust kaaluti hoolikalt ja sellesse kaasati „lai ring allikaid, sealhulgas valitsusest.“ Teise fondiga seotud allika sõnul otsustati, et ühe pereliikme tegevus ei pea määrima kogu suguvõsa.