Teisipäeval koroonavabaks kuulutatud Joe Biden andis taas positiivse koroonatesti

Biden andis algselt positiivse testi 21. juulil. Valge Maja kõneisik Karine Jean-Pierre ütles toona, et Biden on täielikult vaktsineeritud - lisaks esmasele vaktsineerimisele ka kaks tõhustusdoosi. „Tal on väga kerged sümptomid,“ rõhutas Jean-Pierre. 79-aastane Biden hakkas pärast diagnoosi saamist tarbima koroonaravimit Paxlovid.

Jean-Pierre märkis siis, et Biden on isolatsioonis nii kaua, kuni igapäevaselt tehtav koroonatest on negatiivne. Säärane tulemus tuli sel teisipäeval. Paistis, et koroona on tema jaoks vähemasti praeguseks möödanik, aga vastne test näitas muud, vahendab CNN.

Arst Kevin O'Connor selgitas, et Paxlovidi kasutamisel on väikesel protsendil patsientidest märgatud tagasilööki - koroonatest võib peatselt taas positiivne olla. Ta lisas, et enne tänast olid Bideni testid negatiivsed nii teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval kui ka reedel.

O'Connor märkis, et president tunneb end hästi ja koroonasümptomeid pole. Sellest hoolimata jääb ta nüüd Valges Majas isolatsiooni, kuni testitulemus on jälle negatiivne.

Käesoleva juulini oli Bidenil õnnestunud haigestumist vältida. Näiteks USA asepresident Kamala Harris põdes koroonat aprilli lõpus.

CNN kirjutab, et Biden sai kaks esimest doosi Pfizeri vaktsiini 2021. aasta jaanuaris. Esimese tõhustusdoosi aga sama aasta septembris. Teise tõhustusdoosiga süstiti teda käesoleva aasta märtsi lõpus. Oma kõrge ea tõttu kuulub Biden riskirühma.