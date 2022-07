VIDEO | Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut: praegune koalitsioon saab maksutõusuta ilusasti toime tulla

„Ainuke maksumuudatus, mis kokku lepiti oli tulumaksuvaba miinimumi tõus, mis arusaadavalt praeguse hinnatõusu olukorras tuleb madalapalgalistele appi. Ma arvan, et kõik ülejäänud maksumuudatused on järgmises koalitsioonileppes, mida sõlmib järgmine valitsus,“ ütles Sikkut.

Sikkut märkis, et kui kõrge inflatsioon tähendab inimeste jaoks seda hinnatõusu ja kulude kasvamist, siis riigi jaoks tähendab see tulude kasvamist. Ta lisas, et kuna CO2 kvoodiraha on laekunud oluliselt rohkem, saab seda kasutada näiteks energiahüvitiste maksmiseks.

Ta lisas, et see, mida pakutakse hariduses, tervishoius ja sotsiaalhoolekandes ei vasta ühiskonna ootustele ning nendesse kolme valdkonda peaks raha rohkem suunama.

Sikkut kommenteeris ka astmelist tulumaksu, öeldes, et tema arvates on ühiskond selleks valmis. „Seda, et jõukamad inimesed peaksid rohkem maksma, ma arvan, et ühiskonnana see tegelikult on suuresti vastuvõetav meil juba,“ ütles ta.