VIDEO | Lauri Läänemets Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi uuest ametikohast: see on ebaaus

„Loomulikult me ei ole sellega rahul, mis toimub. Me oleme seda väljendanud ja seda väljendatakse kindlasti ka nendel kohtumistel, kui Tallinna linnapea lõpuks tagasi Eestisse jõuab,“ ütles Läänemets. Koalitsioonipartneritest sotsiaaldemokraate ei kaasatud otsuse langetamisse ning nad said sellest teada eile hommikul.

Ta lisas, et Keskerakond on inimeste lootusi ja ootusi petnud, sest Jüri Ratas on varasemalt lubanud, et Keskerakond muutub. Samuti ütles Läänemets, et otsus määrata Novikov juhatusse on ebaaus.

„Ma arvan, et see on ebaaus kõigi nende inimeste suhtes, kes võiksid olla väga head juhid sellel ametikohal. Neilt on tegelikult ära võetud see võimalus,“ ütles Läänemets.

Eile ilmus uudis, kuidas Tallinna abilinnapea Andrei Novikov astub tagasi ja lahkub Keskerakonnast ning asub tööle Tallinna Linnatransport ASi juhatusse. Novikov astub juhatuse liikme ametisse tähtajaga viis aastat ning alustab tööd augustikuu keskel.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles eile, et Novikovi juhatuse liikmeks saamine pole poliitiline otsus ning lisas, et konfliktiks koalitsiooni sees ta põhjust ei näe.

Juhatuse liikme brutopalk on 6400 eurot, autokompensatsiooni ette nähtud ei ole ning koolituskulude ülempiiriks on fikseeritud ühe kuu ametipalk aasta kohta, mis vastab linna kehtestatud korrale.

Läänemets rääkis intervjuus veel Riigikogu valimistest, lisamaksude kehtestamise võimalustest ning Parempoolsete erakonna tulemisest poliitikasse.