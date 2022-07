FOTO | Politsei otsib kodust lahkunud 14-aastast Milanat

Tüdruk on ka varem sarnaselt kodust pikemalt ära jooksnud. Emalt on põhjust arvata, et tütar võib viibida Tapa kandis.

Milana on umbes 165cm pikk, tal on jalas sinised teksad, seljas must pusa. Tüdruku juuksed on värvitud punakaks ning ta kannab prille.