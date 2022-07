Tervisega kimpus paavst kaalub tagasiastumist

„Ma arvan, et minu vanuses ja nende piirangutega pean end veidi säästma, et saaksin kirikut teenida. Või alternatiivselt mõtlema kõrvale astumise võimalusele,“ tunnistas paavst.

Ta märkis, et ei ole seni tagasiastumisele mõelnud, kuid tõdes, et „uks on lahti“ ja tagasiastumises pole midagi halba.„Jah, see ei ole imelik, see ei ole katastroof. Paavsti on võimalik vahetada,“ lausus Franciscus ajakirjanikele.