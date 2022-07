FOTO | Haapsalu skandaalsel peatänaval murti öösel õunapuu. Linnapea: pätid leitakse üles

Haapsalu linna Facebooki tehti täna postitus, kuidas renoveeritud peatänaval murti täna öösel õunapuu. Linnapea Urmas Sukles ütles, et politseile on tehtud juhtunu kohta avaldus.

„Ma arvan, et Haapsalu politsei on tubli ja need pätid leitakse üles. Seal on majadel turvakaamerad ja politsei teeb enda tööd hästi,“ sõnas Sukles.