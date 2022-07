Vastuoluline tehing: Hitleri käekell müüdi oksjonil hiigelsumma eest maha

BBC vahendab, et kella müüs maha USAs asuv oksjonimaja Alexander Historical Auctions. Kellal on Hitleri initsiaalid ning svastika. Teadaolevalt sai Hitler ajanäitaja 1933. aastal kingiks sünnipäeva puhul. Kellale on graveeritud tema sünnikuupäev ning kaks märgilist daatumit - mil temast sai Saksamaa kantsler ning natside triumf valimistel.