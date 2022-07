Rannavalve juht manitseb: lapsed on uudishimulikud, ent ohte ei taju

Eelmisel suvel päästsid G4Si rannavalvurid kiire sekkumisega uppumisohust mitu väikest last, kes olid vanemate järelevalveta. Ka sel aastal hoiab sadakond rannavalvurit rannailma nautlejatel silma peal. G4Si rannavalve juht Henry Seemeli sõnul on kõige tähtsam, et külastajad ei jätaks lapsi vee ääres üksinda. „Väikesed lapsed on väga uudishimulikud, kuid ohte nad veel hästi ei taju, mistõttu on lapsevanema juuresolek väga oluline,“ ütles ta.

Stroomi rannas leidis mõned nädalad tagasi aset murettekitav olukord, kui keskpäeval tuli rannavalve staabi juurde naine, öeldes, et tema 5-aastane tütar läks vennaga vette, aga tagasi kaldale tuli ainult poeg. Poja sõnul tahtis õde kaugemale minna. Päästjad alustasid viivitamatult rannas otsinguid ning samuti anti info edasi kaatripatrullis olevatele päästjatele, kes alustasid otsinguid sügavamas vees.

Kui 20 minuti jooksul ei olnud õnnestunud last leida, ühines otsingutega ka politsei. Päästeamet kaasas otsingutesse jetid ja helikopterid ning politsei otsis last sündmuskohal ATV-ga. Ligi tund hiljem leiti laps surfialast liiva peal mängimas. Tegu oli kohaga, kus ka otsijad varem käisid, seega võib arvata, et laps liikus sinna pikema aja jooksul.

Avalikus supelrannas on ujumisala tähistatud poidega, kus on ujumine turvalisem – vesi ei ole liiga sügav ning ujuja jääb reeglina rannavalvurite vaatevälja. Poid tähistavad ala, mis on mõeldud ainult suplejatele, mitte veesõidukitele ega surfaritele.