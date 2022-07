Isamaa esitab Tartu linnavolikogu esimeheks Kaspar Koka

Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonileppe järgi kuulub Tartu Linnavolikogu esimehe koht Isamaale ning Tõnis Lukase siirdumisega haridus- ja teadusministriks tuleb volikogul valida uus esimees.



Kaspar Koka sõnul on tegemist vastutusrikka rolliga, sest ees ootavad mitmed väljakutsed. „Tartu valmistub 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna ürituste korraldamiseks, mis on linna jooks märgilise tähendusega ning eeldab aktiivset koostööd lähivaldade ja rahvusvahelisete partneritega. Lisaks ei saa mööda vaadata saabuvast sügisest. Vajalikud on ettevalmistused järjekordseks COVID-19 laineks ning inimeste toetamiseks energiakriisiga toimetulekuks,“ rääkis Kokk. Tema sõnul on volikogul siin kandev roll.