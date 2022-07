VIDEO | Ülemiste tänavakihutajate kogunemisel paiskus BMW publikusse. Ohtlikud olukorrad on ürituste puhul tavapärased

Sotsiaalmeedias on kulutulena levima läinud neljapäeval Ülemiste parklas filmitud video, mille käigus mitu autot ringiratast driftides kummi vilistavad. Videost on näha, kuidas ühel hetkel kaotab musta BMW juht „sõõriku“ diameetri üle kontrolli ning sõidab tagaosaga publikusse, niites jalust maha mitu pealtvaatajat. Delfile pole teada kui tõsiselt pealtvaatajad viga said.

Sarnane vaatepilt - mitusada inimest Ülemiste parklas autosid kaemas - ei ole midagi uut. Kohalikele on juba aastaid teada nö „neljapäevakud“ ehk iganädalased neljapäevaõhtused autoentusiastide kogunemised, mis jäävad vahele vaid talvel. Autode imetlemisest liigub asi alatihti üle nende võimete proovile panemiseni.

Vaata lähemalt Delfi TV reportaažist:

Politsei on probleemist alati teadlik olnud

Uus pole ka vaatepilt, mida näha sel neljapäeval netti riputatud videos. Kogunemisi organiseeriva Estonian Night Racingu sotsiaalmeediakanalitel leiab näiteid ka instantsidest, kus hulljulgemad driftivate autode keskele kokku lähevad. Teine levinud variant on drag race'id ehk kiirendused, mille kitsas piireteta rada on triiki publikuga ääristatud. Sarnane stsenaarium on Eestis ka ohvri nõudnud.

Olgu öeldud, et driftimises ega kiirendamises endas pole midagi illegaalset. Seda aga juhul, kui need toimuvad turvalises ja kontrollitud keskkonnas, nagu selleks ettenähtud rallirajad. Ülemiste parklas toimuvatele üritustele on publiku ohustamine aga sisse kirjutatud. Mõnede jaoks on ohuelement osa võlust, mis sinna tõmbabki.

Politsei on tänavakiirendajatega aastaid tegelenud. „Oleme niinimetatud neljapäevakutel silma peal hoidnud sama kaua kui need toimunud on. Politseile on teada nii nende kogunemiskohad kui ka -ajad ning oleme alati läheduses juhte kontrollimas ja liiklusturvalisust tagamas,“ kommenteerib liiklusjärelevalvekeskuse patrullitalituse juht Varmo Rein. „Aastate lõikes on küll osalejad ja nende hulk varieerunud, kuid mured ja rikkumised on jäänud samaks.“