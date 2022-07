Ukraina presidendiadministratsiooni nõunik: rünnak Olenivkale oli Ukraina kodanike massimõrv Venemaa poolt

„Kahtlemata leiab aset hoolikalt planeeritud löök kolooniale, mille andsid Vene väed. Olenivkas ei ole Ukraina armee jaoks operatiivseid sõjalisi sihtmärke. Lisaks sellele on meie relvajõududel kõik instrumendid nende objektide, mis tuleb hävitada, mürsuladude, operatiiv-taktikaliste staapide ja kütusebaaside täpseks tuvastamiseks,“ rõhutas Podoljak.

Podoljaki sõnul viitab informatsioonikampaania ulatus ja kiirus Vene propagandistide poolt sellele, et see oli just planeeritud ja organiseeritud aktsioon.