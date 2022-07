Jevgeni Ossinovski peab Andrei Novikovi uut ametikohta halvaks üllatuseks: see näeb igal juhul kehv välja

Ossinovski märkis, et sotsiaaldemokraadid said keskerakondlastelt otsusest teada tänasel hommikupoolikul.

„See tuli meile halva üllatusena,“ sõnas poliitik, kelle silmis on Novikovi määramise näol tegemist mõistetamatu sammuga – seda eriti näiteks asjaolu taustal, et Kaido Padar valiti hiljuti transpordiameti peadirektoriks. „Olulisi otsuseid on langetatud ilma meid kaasamata, mis on oluline koalitsioonisisese usalduse küsimuse suhtes. Ootame Keskerakonnalt selgitusi, kuidas selline asi juhtuda sai. Koalitsioon on loodud konsensuse printsiibil – asjades lepitakse kokku. Antud juhul seda järgitud pole.“