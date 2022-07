Tallinna abilinnapea Andrei Novikov astub tagasi ja lahkub Keskerakonnast: olen mõelnud sellest juba pikka aega

Abilinnapea Vladimir Svet (Keskerakond) ja Madle Lippus (SDE) kinnitasid, et on sellist juttu kuulnud, kuid ametlikku teadet linnavalitsuses polnud veel enne keskpäeva laiali saadetud. Keskerakonna juhatuse liige Jaak Aab kõneles, et kuulis Novikovi lahkumisest abilinnapea kohalt eile õhtul.

AS Tallinna Linnatransport (TLT) teatas keskpäeval pressiteate vahendusel, et ettevõtte nõukogu nimetas täna juhatuse kolmandaks liikmeks Novikovi, kes asub tööle augustikuu keskel. Juhatuse liikme ametikohale nimetamisega astub Andrei Novikov tagasi Tallinna abilinnapea kohalt ja lahkub erakonnast.

Andrei Novikov astub juhatuse liikme ametisse tähtajaga viis aastat. Juhatuse liikme brutopalk on 6400 eurot, autokompensatsiooni ette nähtud ei ole, koolituskulude ülempiiriks on fikseeritud ühe kuu ametipalk aasta kohta, mis vastab linna kehtestatud korrale.

„Olen avalikus sektoris erinevatel ametikohtadel töötanud 17 aastat ja leian, et aeg on edasi liikuda. TLT juhatuse liikmena saan oma seniseid kogemusi rakendada pealinna ühistranspordi korraldamisse ja arengusse,“ sõnas Novikov pressiteates. „Seoses ASi TLT juhatuse liikmeks valimisega astun tagasi ka Tallinna abilinnapea kohalt ja ühtlasi lahkun Eesti Keskerakonnast. Nii esitan linnapeale lahkumispalve teenistusest vabastamiseks augustikuu keskpaigast. Täpsem aeg ja kuupäev selgub järgmise nädala lõpuks, kui linnapea naaseb lähetusest.“

„Kes mind lähemalt tunnevad, teavad, et olen selles suunas mõelnud juba pikemat aega - minna erasektorisse või erasektori lähedal asuvasse sektorisse. See on pikemalt küpsenud soov,“ jagas Novikov telefonitsi tagamaid poliitikast lahkumise otsuse kohta. „Olen tegelenud poliitikaga pikalt, käinud läbi mitmed erinevad poliitilised ametikohad. Nüüd olen otsustanud vahetada valdkonda ning leida midagi uut ja huvitavat. Samasuguse otsuse tegin aastal 2017, mil lahkusin parlamendist enese soovil ja asusin pealinnas praktilisema ja igapäevasema töö juurde. See on mu sisesoov.“