VIDEO ja BLOGI | Lauri Abel: järgmine kuum koht Ukrainas saab olema Hersoni oblast

Abel märkis, et kuigi suuri muutusi pole Ukrainas aset leidnud, on lähiajal oodata siiski uut tähelepanu keskpunkti: nimelt valmistuvad ukrainlased tegema vasturünnakut Hersoni oblastis.

Venelaste põhirõhk on suunatud Donbassile, sõnas Abel. Ta lisas, et idanaabritel on oma armees suur probleem isikkoosseisuga - n-ö „mõtlevat“ inimressurssi (ohvitsere ja spetsialiste) on väga väheks jäänud ning sõjatempos pole piisavalt aega nende väljakoolitamiseks.