Parempoolsetele annaks praegu hääle 1,3% valijatest

Isamaast lahkunud ühenduse Parempoolsed esindajad annavad täna teada uue erakonna loomisest. Kuna erakonna asutamine on õhus olnud juba mitu kuud, küsis ühiskonnauuringute instituut inimestelt nende erakondliku eelistust ning vastajatele esitatud erakondade nimekirjas oli võimalik valida ka parempoolseid. Parempoolsed olid vastajatele esitatud nimekirjas asetatud esimeseks.

Kuigi meetodist tulenevalt erinevad tulemused mõnevõrra ühiskonnauuringute instituudi ja Norstati iganädalase erakondliku eelistuse tulemustest, siis saab nende põhjal järeldada, et asutamise hetkel jääb Parempoolsete populaarsus veel kaugele valimiskünnisest.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

Uuringufirma Norstat Eesti AS tegutseb alates 2008. aastast ning on keskendunud professionaalse küsitlusteenuse pakkumisele. Ettevõtte klientideks on peamiselt teised uuringufirmad, meediaagentuurid ning konsultatsiooniettevõtted. Norstat Eesti kuulub Norstat Gruppi, mis pakub teenuseid kokku 18 riigis. Norstat järgib ESOMARi reegleid ja kvaliteedistandardeid.