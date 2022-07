Püsiva elukoha üürimist on alustanud 833 Ukraina sõjapõgenike peret

„Eesti riik tagab vajaduspõhiselt sõjapõgenikele lühiajalise majutuse ja abistab elukoha leidmisel. See on keeruline ülesanne, sest üürihinnad on hüppeliselt tõusnud ning paraku on ka omanike seas ebakindlust sõjapõgenikele korterite üürimisega,“ ütles sotsiaalkindlustusameti kriisispetsialist Liis Paloots. Ühekordne hüvitis aitab Palootsi sõnul põgenikel Eestis iseseisvat elu alustada, annab kindlust üürileandjale ning leevendab esimeste kuude üürimaksetega seotud võimalikke muresid.