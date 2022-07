VILJA KÜSIB | Lauri Läänemets: 4000-5000 eurot teeniva inimese elukvaliteet ei lange, kui ta peab kuus 50 eurot rohkem maksma

Uus minister saabki üle vaadata, mis on mõistlik ja mis mitte. Kui tõstame sõja ajal tegutsema mõeldud organisatsioonist rahuaja struktuuri ära mingid teenused, siis peame silmas pidama, et rahuaja struktuurid ei ole mõeldud toimima kriisiajal.

Me leppisime koalitsiooniläbirääkimistel kokku, et need protsessid pannakse praeguse valitsuse ajal seisma.

Laiapindne riigikaitse on minu südameasi. Seda saab ellu viia pea- ja kaitseministrina, kindlasti ka siseministrina. Selle teemaga olen kokku puutunud omavalitsusjuhina, kaitseliitlane ja abipolitseinikuna. See teema on minu ellu kuulunud pikalt.

Eino, mis mõttes... See on aumeeste koalitsioon.

Mina arvan, et ei tundu. Parlamendis on vaja vähemalt 51 häält, et koalitsioon oleks enamushäältega tagatud. Seda pole võimalik saavutada ilma ühegi praeguse osapooleta.

Hartman on vana rahvaliitlane nagu teiegi. 2010 oli kõne all Rahvaliidu ja sotside ühinemine, mis jäi ära. Natuke hiljem tegi EKRE ära selle, mida SDE ei suutnud, neelas Rahvaliidu alla. Olete mõelnud, missugune oleks Eesti poliitika täna, kui teie erakond oleks tol korral endal saanud Rahvaliidu liikmed ja valijabaasi?

Piret Hartman on olnud väga tubli asekantsler, eesti avaliku sektori tippjuhtide seas üks võimekamaid. Indrek Saar on riigikogus sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees. Koalitsiooninõukogusse kuulume nii tema kui ka mina, nii et Saar seisab kõige olulisemate otsuste juures.

Ei kutsunud. Enne valitsusse minekut olid need asjad selged. Et kuni valimisteni on Ossinovski ülesanne vedada sotsiaaldemokraatide tegevust Tallinnas. Selle peale olema oma tegevused üles ehitanud ja mul pole põhjust hakata seda lõhkuma.

See on väga auväärne tiitel. Meil on erakonnas ülesannete jaotus, kõik ei saa kõike teha.

See on mulle teada sama hästi kui teile.

Aga eelarve... Kaitseliidu malevad tulevad üle Eesti kokku ja saavad teha eelarvelisi otsuseid. Kui eelarve ära võtta, muutub kooskäimine mõttetuks, see on demotivatsioonilaks. Seda me praegu ei tee. Vabatahtlikkuse tunne peab säilima.

Me arutasime seda koalitsiooniläbirääkimiste ajal. Elektripirnidest me ei rääkinud, rääkisime põhimõtetest. Teiseks, kaitseliit on vabatahtlik organisatsioon.

Vastupidi, see on suur tunnustus. Selle talve kõige olulisem roll ongi majandusministri oma. Sikkut on kiirelt sisse elanud ja saab tublisti hakkama. Oleme teda harjunud seostama terviseteemadega, aga tal on majandusharidus. Ta on riigikogu rahanduskomisjoni liige. Ta on õige koha peal.

Jesse on praegu täiesti teises rollis. Nõuniku roll on toetada ministri tööd. Juht ütleb, mis suunas minnakse, ja märkab probleeme. Ei saa nüüd öelda, et kõik koroonaga seotu oleks Jesse süü.

Peterson ei pea end taandama näiteks alampalgaläbirääkimiste küsimustes, töötajate tervishoiu printsiipides. Ta on tervise- ja tööminister just selle pärast, et ta on neil teemadel hea.

See on ju naeruväärne. Kui Peterson ei tohi töövõtjatega seotud teemadel sõna võtta, oleksite võinud ju luuavarre ministriks panna.

Ma ei nimetaks seda skandaaliks. Hea tava on oluline dokument nagu ka see, et lobistid ei oleks riigi juhtimise juures. Ametiühingute tegevus ja sotsiaaldemokraatlik maailmavaade on suhteliselt sarnased. Peep Peterson pole valitsuses mitte ametiühingute juhina, vaid oma maailmavaate pärast. Muidugi, neis küsimustes, mis puudutavad näiteks ametiühingutele raha eraldamist, ta osaleda ei saa.

See on küsimus eelmisele valitsusele.

Uue valitsuse kõige kõvem skandaal on kokku keerutatud teie erakonna ministri Peep Petersoni ümber, kes on endine ametiühingujuht ja valitsuse hea tava järgi lobist. Kus oli Peterson ja ametiühingud siis, kui seda tava sõnastati?

Seda ütles keegi ajakirjanik, et meie otsime taga Ivari Padari valijat. Mina ei seadnud endale ühtki endist esimeest eeskujuks. Minu programm oli: edasi juurte juurde. Ehk siis sotsiaaldemokraatlikud põhiväärtused. Oleme valitsuses selleks, et kindlustada inimeste toimetulekut, et tagada julgeolekut. Parim sotsiaaltoetus on kõrge palk, see on loogika, mille poole püüdleme.

Tallinnas on tehtud olulisi otsuseid, mis on tugevasti sotsiaaldemokraatide veetud ja toetatud. Oluline ei ole see, mis positsioonilt alustatakse, vaid see, kus lõpetatakse. Riigikogu valimisteni on natuke aega, samuti järgmiste kohalike valimisteni.

Seda peab neilt küsima. Eraettevõtte juhi palk on kaks-kolm korda suurem kui ministri oma. Pakkumine oli ainult kaheksaks kuuks, otsustamiseks pool päeva. Muidugi on sellist otsust keeruline teha.

See oht teid ei ähvarda, ärge muretsegi. Tegelikult otsisite Sikkuti asemel silmapaistvat majanduseksperti, kelle nimi pole avalikult teada – aga tema ei tulnud. Miks? Ja kes see oli üldse?

See pole ju üldse mingi probleem. Et erakondade juhid vahetuvad, on ju normaalne asi. Mina ei arva, et pean olema igavesti erakonna esimees.

Sikkut oleks väga hea erakonna esimees. Oleme Riinaga enne sisevalimisi kokku leppinud, et juhime seda erakonda koos, ükskõik, kumb on esimees. Praegu kanname koos valitsusvastutust, mõlemal on väga oluline portfell.

Ajakirjanik pani tele sõnad suhu või? Teie ise ju ikka rääkisite Ivar Padari valijast?

Jaa, aga see oli väga tore kujund, kõik said aru, keda me võiks silmas pidada.

Kas sotsid seisavad täna töölisklassi eest? Ei, hüüatab peaaegu iga päev üks Twitteri konto, mida peab üks noorsots. Miks noored sotsid teiega nii rahulolematud on?

Meile see konto väga meeldib. Vahel on seal ikka jah ka öeldud.

Ma pole seal küll jah’i näinud. Nii et teil on kõva siseopositsioon, mis võib teile kätte maksta järgmistel erakonna juhi valimistel.

Olen olnud noorsotside president. See organisatsioon on läbi aegade erakonnale suunda näidanud. See on andnud erakonnale juhte, ministreid, riigikogu liikmeid. Noorteorganisatsiooni ülesanne ongi olla kriitiline, teenäitaja, olla samm ees. Palju hullem oleks, kui noored juhile kulpi lööksid.

Peate leidma kapo, politseiameti ja päästeameti juhi õige pea. Kas see töö on juba alanud?

See algas juba enne, kui ma ministriks sain. Praegu viin end selle protsessiga kurssi. Otsused proovime ära teha novembri alguseks.

On teil mõni nimi juba laual?

Ei ole.

Teil on maru huvitavad koalitsioonipartnerid. Kuidas saate läbi Lea Danilson-Järje ja Kristjan Järvaniga, kes laseb tänaseses Postimehes Eesti Panga sõelapõhjaks?

Pensioni teise samba mõjuga inflatsioonile on täpselt nii, nagu Eesti Pank on öelnud. Nii et selles artiklis peab olema mingi arusaamatus. Läbi saame toredasti, oleme juba mitu korda kohtunud poolteise nädala jooksul, lähema tutvumise võimalust ei ole olnud. Kõik peavad ametisse sisse elama, lobisemise aega ei ole olnud.

Kelgite Faceobookis tulumaksuvaba miinimumi suurendamisega. See on veider, tegemist on ju Reformierakonna valimislubadusega?

Ma ei tea, kelle valimislubadus see oli.

No kuidas ei tea?