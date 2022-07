Xi hoiatas Bidenit Taiwani asjus tulega mängimise eest: võib põletada saada

Esiplaanil oli aga Taiwani küsimus. Sellest on saamas tõsine tüliõun, sest USA kardab Hiina peatseid samme saare vastu ning USA esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi võimalik visiit Taiwanile on kutsunud esile Pekingi hoiatused. Bideni administratsioon püüab vältida pingete kontrolli alt väljumist.

„Taiwani kohta rõhutas president Biden, et Ühendriikide poliitika ei ole muutunud ja et Ühendriigid on tugevalt vastu ühepoolsetele katsetele muuta status quo’d või õõnestada rahu ja stabiilsust üle Taiwani väina,“ öeldakse USA avalduses.

USA kõrge ametnik nimetas arutelu Taiwani üle „otsekoheseks ja ausaks“, aga pisendas Xi hoiatust, väites, et see on tavaline, et Xi hoiatab „tulega mängimise“ ohtude eest.