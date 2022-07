„Aeg on küps.“ Parempoolsed loovad erakonna

„Aeg on küps, et Eesti poliitmaastik saaks oodatud täienduse,“ teatas Vanaselja.

Täpsem info selle kohta, millal erakond ametlikult luuakse ja mis on konkreetne tegutsemisprogramm, saabub täna pärastlõunal. Erakond registreeritakse, kui tal on vähemalt 500 liiget.

„Parempoolsete eesmärk on seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas,“ selgitab ühendus kodulehel oma missiooni. „Radikaliseerumine nii paremal kui vasakul tiival on tekitanud paljudes inimestes ja riikides segadust. Klassikaline parempoolsus on Eestis tegemas vähikäiku ja igapäevasest poliitikast on kadunud selge parempoolne vaade.“