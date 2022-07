Tallinnas hukkus suurel kiirusel vastu äärekivi sõitnud mootorrattur

Patrullpolitseinik Martin Grünbergi sõnul on hetkel veel vara öelda, mis asjaoludel täpselt mootorrattur juhitavuse kaotas ning milline oli tol hetkel tema kiirus. „Praeguseks on teada, et mootorrattur omas vastava kategooria juhtimisõigust. Samuti teame, et juht kandis peas kaitsekiivrit ning seljas vastavat kaitseriietust,“ lisas ta.