Minister Hartman: oleme Ukraina sõjapõgenike aitamisel rahvusvaheline eeskuju

„Eesti on elaniku kohta üks suurimaid Ukraina toetajaid maailmas ka sõjapõgenike vastuvõtmisel. Rääkisin Euroopa kolleegidele, kuidas oleme korraldanud keeleõpet ning kohanemisprogrammi ajutise kaitse saanud ukrainlastele ja teinud koostööd Ukraina kultuuriseltsidega. Paistame Euroopas silma sellega, et oleme kiirelt niivõrd suure põgenike vooga hästi kohanenud,“ ütles Hartman.

„Tulevikust rääkides rõhutasid kõik ministrid ühtsuse ja koostöö tähtsust. Ukraina põgenike kohanemine ühiskonnas ei ole sprint, vaid maraton. Meil on väga palju sarnaseid väljakutseid teiste Euroopa riikidega. Näiteks rõhutati kohalike omavalitsuste vältimatult tähtsat rolli, põgenike laste toomist haridussüsteemi, mis põhineks kohalikul riigikeelel, ning Euroopa jätkuvat ühtsust Ukraina sõja tagajärgedega tegemisel. Rõõm on tõdeda, et oleme seni tehtuga rahvusvaheliselt eeskujuks,“ lisas Hartman.