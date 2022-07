Ringkonnakohus otsustas, et Tõnis Liinat pääseb trellide tagant

Ringkonnakohus otsustas täna, et ta vabaneb vanglast. „Ringkonnakohus otsustas, et maakohtu vahistamismäärus on küll seaduslik ja põhjendatud, ent kuna vahepealsel ajal, s.o pärast maakohtu määrust, on Liinat Pirita linnaosa vanema ametist vabastatud, samuti on ta lahkunud erakonnast, ei saa tema puhul enam rääkida vahistamisalusena uute korruptsioonikuritegude toimepanemise ohust. Olukorras, kus tänaseks enam vahistamisalust ei esine, tuleb ringkonnakohtul Liinat vahi alt vabastada,“ vahendab kohtu pressiesindaja.