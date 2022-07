Uuring: enamik inimestest on töökohal kiusamist kogenud, kuid ei julge sellest hirmu tõttu teada anda

Uuringust ilmneb, et suisa kolmandik vastajatest on kiusamise tõttu tööle tulemata jätnud ning ka ülejäänute tervisele mõjub selline olukord laastavalt. Tegu on väga tõsise probleemiga, mis nõuab tööandja kohest sekkumist. Vastajatest, keda on tööl kiusatud, teavitab sellest vaid 59%. Ülejäänud eelistavad juhtunust mitte rääkida. Kõige levinumateks vaikimise põhjusteks on arvamus, et nii on lihtsam, ei osata kuhugi pöörduda, kardetakse töökaaslaste või juhtide pahameelt ning tuntakse hirmu töökoha kaotamise ees.