Telegram: Putin vajas nädalavahetusel „kiiret arstiabi“ - Venemaa presidenti võib lähinädalatel asendada „koopia“

Väidetavalt kaebas Putin, et tal on tugev iiveldus. Kahekümne minuti pärast kutsuti sündmuskohale täiendav arstide meeskond. Lõpuks kestis hädaolukord umbes kolm tundi. Putini seisund olevat pärast arstiabi saamist paranenud.

Kanal väidab ka, et lähinädalatel asendataks Putin üritustel „koopiaga“ või isegi deep fake tehnoloogiaga. Kanali sõnul põhinevad väited USA luureteenistuse CIA andmetel ja neid ei ole suudetud kinnitada.

Väidetav nõrk tervis

Putini halva tervise spekulatsioonid on viimasel ajal süvenenud tema paistes näo ja värinate tõttu. Ukraina luurejuht kindralmajor Kõrõlo Budanov väitis juuni lõpus, et Venemaa president kannatab mitme „tõsise“ haiguse käes ja „et tal ei ole enam pikka elu ees“.

On teada, et Putin kardab tõsiselt koroonaviirust, mistõttu on ettevaatusabinõud viiruse vältimiseks olnud äärmuslikud. Viimased kuulujutud presidendi halva tervise kohta tulid Putini juulis toimunud Iraani visiidilt, kus tal märgati väga lonkavat kõnnakut.