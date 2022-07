PILTUUDIS | Angolast leiti erakordselt suur roosa teemant

170-karaadine roosa teemant sai avastamiskohaks olnud Lulo kaevanduse järgi nimeks Lulo Rose. Tegu on ühe suurima sedasorti vääriskiviga ja viimase 300 aasta jooksul suurima roosa teemantiga. Angola maavarade minister Diamantino Azevedo kommenteeris, et leid kinnitab järjekordselt riigi kaevandustööstuse kohta maailmakaardil.

Eksperdid märgivad, et kuigi teemanti lõikamise ja poleerimise käigus võib ta kuni poole oma praegusest kaalust kaotada, tõotab sellest siiski saada maailma üks hinnalisemaid vääriskivisid. AFP meenutab, et maailma kalleim teemant on praegu Lõuna-Aafrikas avastatud 59,6-karaadine Pink Star, mille eest maksti 2017. aastal Hongkongi oksjonil 71,2 miljonit dollarit.