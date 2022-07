Poola ostab Lõuna-Koreast ligi 1000 tanki, üle 600 liikursuurtüki ja ligi 50 lahingulennukit

Lõuna-Korea erukindral Chun In-Bum ütles CNN-ile, et tegemist on riigi suurima relvamüügitehinguga.

„K9... on ilmselt parim suurtükiväesüsteem maailmas, millega on võrreldav vaid Saksa süsteem. FA-50 on lahinguversioon T-50-st, mis on kogunud mainet parima treeninglennukina maailmas. Tank K2 oma viimases versioonis on parem kui miski muu, mis Lõuna-Koreal seni on olnud,“ ülistas Chun.