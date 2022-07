Huawei kannab hoolt, et sul kindlasti igav ei hakkaks

Enam-vähem võrdse ekraanisuurusega telefonid (nova Y70 6,75“ ja Y90 6,7“) on ennekõike mõeldud nooremale sihtrühmale. Seda tõestavad kõige edevamalt mõlema telefoni mahukas aku ja võimekad kaamerasüsteemid. Hinnaklassilt on Huawei nova Y90 küll pisut kallim, kuid tahtmata üht teisele eelistada, võib julgelt öelda, et mõlemad on väga head telefonid.

Ikooniline kaamerasüsteem Space Ring vs. klassikaline ridalahendus

Kuna Huawei nova Y90 on, nagu öeldud, oma väikesest vennast nova Y70-st pisut kallim, on eelduslik, et õige natukene on sellesse maandunud ka kraadi võrra kangemat tehnikat. Olgugi et mõlema telefoni kaamerasüsteemid on Huaweile omaselt väga head (ja varustatud ammusest tuttava AI-abilisega), on nova Y90 põhikaamera puhtalt numbriliselt pisut võimekam – 50 MP vs. 48 MP. Teisalt on teada, et pilti teeb ikka fotograaf ja selle väikese erinevuse puhul ei tohiks tegelikult mingist olulisest kvaliteedierinevusest isegi teoreetilist juttu olla.

Teine element, mis kahte kaamerat eristab, on nova Y90 puhul telefonis olev võimekus salvestada pidevalt videot nii esi- kui ka tagakaameraga ning kahevaatelise video salvestamise võimalus (tavakaamera + zoom). Kaamerate osas sellega erinevused laias plaanis ka piirduvad ja tulevane kasutaja saab rahulikult enne ostmist ise otsustada, millist funktsionaalsust ta endale täpsemalt vajalikuks peab või mitte.

Järeleandmisi ei tehta

Kui nüüd puhtalt hinna baasil võiks arvata, et kindlasti on soodsama telefoni puhul tehtud järeleandmisi näiteks turvalisuse osas, siis nii see kindlasti pole. Mõlemad telefonid on varustatud sõrmejäljelugejaga. Küljele paigutatud andurit on mõnus kasutada ja mis kõige tähtsam – see tagab lisaturvalisuse telefoni kadumise puhul, aga on ka lihtsalt kaitseks näppijate eest.