GRAAFIKUD | PPA: Vene kodanikest piiriületajate arv on kasvanud, paljud neist suunduvad läbi Eesti mujale Euroopasse

Eve Kalmus pidas oluliseks välja tuua asjaolu, et mõne teise Schengeni sse kuuluva riigi viisaga sisenejaid on rohkem kui siia sisenenud turiste, kuna lühiajalist viisat saab ka teistel alustel enesele taotleda – näiteks sõprade ja sugulaste külastamiseks ja muudeks taolisteks eesmärkideks. Kahe nädala peale on kokku Eestisse sisenenud näiteks 9154 Venemaa kodanikku, kes said viisad teiselt Schengeni ala riigilt, rõhutas piirihaldusbüroo juht.

„Kuna Eesti ei väljasta Venemaa kodanikele alates märtsist uusi viisasid turismi eesmärgil, on enamik nendest, kes reisivad turistina, saanud viisa mõnest teisest Schengeni ala riigist. Sedasi ollakse enim teel Soome, Itaaliasse, Prantsusmaale ja Hispaaniasse,“ kirjeldas Kalmus olukorda. „Kui Venemaa kodanikud sisenevad sedasi Eestisse edasi reisimiseks, on see seaduslik. Meie jaoks on oluline veenduda, et see nii ka oleks, kontrollime seda välispiiril ja kui meil on alust kahtlustada, et inimese eesmärk on tegelikult midagi muud, tõkestame tema sisenemise Eestisse. Seda tuleb ette sisuliselt iga päev. Enamik sisenejaid on siiski seaduskuulekad ja kasutavad viisat ettenähtud moel.“