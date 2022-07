VIDEO | Tulevahetus Dallase lennujaamas: politsei avaldas kaadrid haavatud naise vahistamisest

„Tunnistajad on rääkinud, et Odufuwa hakkas märatsema, rääkides abielust, vangistamisest ja sellest, et ta kavatses lennujaama õhku lasta. Seejärel tõmbas dressipluusi taskust käsirelva,“ rääkis Garcia. Odufuwal tulistamise motiivid pole senini teada, kuid naisel on tulirelva omamine keelatud juba 2018. aasta augustist, vahendab CNN.