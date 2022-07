VIDEO | Mis kiiruspiirang? Audi juht kihutas Tallinna kesklinnas 115 km/h

Liiklusjärelevalvekeskus paneb liiklejatele südamele, et avalikud teed ei ole koht, kus oma sõiduoskust või motoriseeritud liikumisvahendi võimeid proovile panna. „Juhtimisõigus on eriõigus ja selle olemasolu eeldab kehtestatud reeglitest kinnipidamist. Reeglid on selleks, et tagada sinu ja kaasliiklejate turvalisus,“ seisis liiklusjärelvalvekeskuse postituses.