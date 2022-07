OTSEBLOGI | Ukraina relvajõud kinnitasid löögi andmist Hersoni Antonivskõi sillale

Humenjuk rõhutas, et Ukraina armee hindab kõike, mis riigis on, mistõttu ei purusta infrastruktuuri, vaid vaenlase plaane.

„Meie suurtükiväe töö on nii peen ja juveliiritöö, et see on rohkem suunatud [Vene] vägede demoraliseerimisele,“ ütles Humenjuk.