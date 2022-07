Erakondade reiting: toetust kasvatavad vaid sotsid ja Isamaa

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,2%, konservatiivset rahvaerakonda ( EKRE ) 19,3% ja Keskerakonda 17,1% valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on suve jooksul näidanud pigem kerget langustrendi. Hetkel on peaministripartei toetus 1,6 protsendi võrra madalam kui juuni keskel. Samas Keskerakonna toetus viimase nädalaga ei muutunud.

Esikolmikule järgnevad parlamendiväline Eesti 200 (10,2%), Isamaa (9,1%) ning sotsiaaldemokraadid (8,4%). Sotside toetus on veidi enam kui kuu ajaga tõusnud 2,1 protsendi võrra. Lisaks on sotsid ja Isamaa ainsad, kel on õnnestunud suve jooksul oma reitingut suurendada.