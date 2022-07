Ieva Ilves kandideerib sügisel Läti parlamenti

Ilves rääkis, et talle on kõige lähedasemad tehnoloogiateemad ning ta on tegelenud küberturvalisuse ja digipoliitika küsimustega ning kui seni on ta neisse panustanud ametniku ja eksperdina, siis nüüd soovib mõjutada ka poliitilisi otsuseid. „Olen mõndagi saavutanud presidendi meeskonnas, kaitseministeeriumis ja teistel ametikohtadel, aga selleks, et mõjutada poliitilist otsustamist ning nende otsuste ellurakendamist, tuleb minna poliitikasse,“ märkis ta.