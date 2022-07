Tartumaal tabati rattavaraste kolmeliikmeline jõuk

Kinnipidamise käigus saadi kohe kätte neli varastatud ratast. Aktiivsed uurimistoimingud jätkuvad aga praegugi, et selgitada, milliste vargusjuhtumitega antud seltskond veel võib seotud olla. Kahtlusaluste näol on tegu meestega, kes on politseile ka varasemast varguste tõttu tuttavad. Rattaid läksid kahtlustatavad varastama Tartu linna avalikult kasutatavate ratastega.

Tartu politseijaoskonna uurija Anu Nigol sõnas, et rattavarguste vastu võitlemine on kui aiamaa umbrohust puhastamine. „Teed ühel päeval peenra puhtaks, kuid pärast mõnda aega tuleb umbrohi ikka tagasi. Nii ka rattavarguste puhul, kus ühtede varaste tabamisel astuvad peagi nende asemele järgmised. Ainuke viis vargusi ennetada on varaste elu tülikamaks tegemine ning jalgrataste edasimüümine üksnes koos rattadokumentidega. Nii saab vähemasti garantii, et te ei osta endale kelleltki varastatud jalgratast,“ märkis Nigol.

Peamiselt jagunevad jalgrattavargad kahte leeri. „Ühed on need, kes satuvad juhuslikult ahvatlevalt vedelema jäetud kaherattalise otsa ja võtavad selle kaasa. Teised on organiseeritud kurjategijad, kel on olemas vastavad tööriistad ja müügikanalid ning kes teevad vargatööd süsteemselt,“ selgitas politseiuurija.

Varguse ohvriks langenutel soovitab politsei igal juhul sellest teada anda, sest kahtlusaluste tabades on võimalik neid sellisel juhul siduda ka teiste vargusteadetega, mis politseile on laekunud. Varguse pealtnägijal soovitab politsei jällegi võimalikult kiiresti juhtunust teatada ning edastada varga tundemärgid ja liikumissuund. Abi oleks sellestki, kui kurikaelast õnnestuks teha pilt või videolõik.

Politsei soovitab: