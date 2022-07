FOTOD | Eesti vetes põhjustavad paksu pahandust isukad mudakrabid, kelle haare aina laieneb

Oma juurtelt on taoline krabi pärit USAst ning Eesti puhul on tegu ainukese siinsetes vetes edukalt paljuneva krabiliigiga. Pärnu kandis täheldati teda esmakordselt kümmekond aastat tagasi. „Väga raske on tagantjärgi öelda, kuidas ta sinna sattus, aga tõenäoliselt toodi see krabi meile laevade ballastveega otse Ameerikast. Kaubavedu käib erinevate sadamate vahet ja niimoodi need võõrliigid ühest piirkonnast teise tuuakse. Meie krabi on geneetiliselt ikka täiesti erinev teistest Läänemerre saabunud mudakrabidest ehk siis siia kanti on seda krabi mitme laevaga toodud,“ räägib Kotta.