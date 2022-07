CNN: Putin tegi ettepaneku rajada Venemaale Türgi lahingudroonide tehas

CNN-i andmeil ütles Erdoğan esmaspäeval parteikaaslastele, et ettepanekuga firma Baykar droonide Venemaal tootmiseks tuli elmisel nädalal Teheranis toimunud kohtumisel välja Putin ise.

„Putin ütles mulle, et ta tahab Baykariga koostööd teha,“ ütles Erdoğan allika väitel. „Ta on valmis rajama Venemaale samasuguse tehase, nagu Baykaril juba on Araabia Ühendemiraatides.“

Varem pole ametlikult teatatud ka sellest, et Baykaril oleks tehas AÜE-s. Portaal Middle East Eye teatab, et firma pressiesindaja eitas väidet sellise tehase olemasolust. Asjast informeeritud allikas ütles aga samale portaalile, et tootmisliini rajamine AÜE-s siiski juba käib.

Baykari juht Haluk Bayraktar ütles eelmisel nädalal, et firma poleks Venemaale droonide müügiga nõus. „Türgi ja Ukraina vahel on strateegiline koostöö, eriti lennunduse ja kosmose vallas,“ seletas ta CNN-ile. „Venemaad me kuidagi ei varusta ega teeks seda kunagi.“

Ukraina teatel on nad alates Venemaa sissetungi algusest soetanud Baykarilt 50 drooni. Enne seda oli riik ostnud üle 20 Türgi firma drooni.