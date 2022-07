Tööd alustab komisjon, mis otsustab, kas ja kuidas punamonumente teisaldada

„Kõik see on võtab aega,“ sõnas Kivinuk.

Eesti avalikus ruumis on hinnanguliselt 200-400 okupatsioonivõimu sümboleid kandvat mälestusmärki või hauatähist. Nende kohta ei ole olemas üht, täielikku ja ammendavat andmebaasi. Riigikantselei on seda kaardistust koostamas. Järgmiseks on vaja selgitada välja nende omanikud, ehk need, kelle maal monumendid või hauatähised on. Selleks võib olla nii riik, kohalik omavalitsus, aga ka eraisik või firma.