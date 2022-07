ERISAADE | Lisaks palgarahale, mis ikkagi leevendaks õpetajate põuda? Intervjuu noore koolijuhiga

Visak selgitab, et koolid näevad vaeva, et oma kollektiiv täita ning tihtilugu pöördutakse noorte pedagoogide poole otsepakkumisega. Vahe IT-inimestega on aga teenistuses. Õpetajate palgaküsimus kerkib pea iga aasta. Eesti Haridustöötajate Liit on öelnud, et võimalik on ka streik, kui uue valitsusega ühist keelt ei leita.

Visak ütleb, et ükski õpetaja ja koolijuht ei taha ju streikida, aga probleem on. Ta toob välja, et hinnatõus mõjutab eri moel - näiteks osade pedagoogide puhul kütusekulu, et üldse jõuda tunde andma.

Saates räägib ta pikemalt, mida on ikkagi vaja teha, et noored õpetajaameti valiks ja nõnda, et nad ka püsivad. Pole ju asi pelgalt palgarahas, vaid selleski, et metsik töökoormus võib kiiresti läbi põletada. Paindlikum töögraafik on võtmeks, koorub ta jutust. Lisaks on tema sõnutsi väga suur roll ikkagi ka kohalikel omavalitsustel.

