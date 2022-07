Pea kõik uue valitsuse ministrid on juba jõudnud endale nõunikud valida. Nõunike seas on nii mõnigi üllatav nimi ja muidu värvikas inimene - erakonna liikmete elukaaslasi, veiniärimehi, kirjanikke ja erinevate volikogude liikmeid. Loe artiklist, millised on uute ministrite meeskonnad.