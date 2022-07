Venemaal levitatakse võltsingut, mille järgi esitas Rammstein Tallinnas Kremli propagandalauliku laulu „Edasi, Venemaa“

Video kaadritega Rammsteini Tallinna kontserdilt, milles kõlab Gazmanovi laul „Вперёд, Россия“ („Edasi, Venemaa “) hakkas Vene sotsiaalmeedias levima 24. juulil. See avaldati näiteks Vene sotsiaalmeediakanali VKontake kogukonnas „ Место встречи на НТВ “ ja YouTube ’is. Hiljem avaldati uudis selle kohta väljaande Gazeta.ru , telekanali Tsargrad ja mitmete vähem tuntud meediakanalite veebilehtedel. Üleeile oli see uudis Yandexi otsingumootoris Eesti kohta tehtud otsingute hulgas esikohal.

Rammsteini kontsert toimus Tallinnas 20. juulil. See kestis kaks ja pool tundi. Kontserdi täielikku salvestust internetis veel ei ole ja bänd ise hoiatab oma veebilehel ebaseaduslike salvestuste levitamise eest. YouTube’is on aga esinemisest lõike alates üksikutest lauludest kuni märkimisväärse pikkusega salvestusteni.

Fragmenti, mida kasutatakse videos koos Gazmanovi lauluga, saab ligilähedaselt määratleda valgusefektide järgi, mida bänd kontsertidel kasutab. Ühes YouTube’i üles pandud ligi kahetunnises salvestuses on näha, et sel hetkel mängivad muusikud laulu „Sonne“. Igal juhul ei pöördunud Rammstein nende kahe tunni jooksul kordagi Oleg Gazmanovi loomingu poole. Samuti ei mainita laulu „Вперёд, Россия“ bändi fännisaidil, kus on üleval täielik kontserdil esitatud laulude nimekiri.