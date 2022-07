OTSEBLOGI | Ukraina siseministri nõunik: rinne seisab juba poolteist nädalat paigal, mis on positsioonisõja näitaja

„Me näeme, et poolteist nädalat on rindejoon olnud staatiline alates meie riigi lõunaosast ja lõpetades põhjaga, Harkivi oblastiga. See tähendab, et vaenlane teeb mõningaid rünnakukatseid, aga need ei ole edukad. See tähendab, et rindejoon ei muutu. See on positsioonisõja esimene näitaja,“ ütles Smirnov.