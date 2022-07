Ukrainat toetavad organisatsioonid kutsuvad inimesi varjevõrkude valmistamise talgutele

MTÜ Aitan Kaitsta eestvedamisel on vabatahtlikud üle Eesti valmistanud Ukraina kaitsjate toetuseks juba üle 8000 ruutmeetri varjevõrke. See on kogus, millega saaks katta A. Le Coq Arena ja veel mõned korvpalliväljakudki. Sõda pole aga läbi ja võrke vajatakse üha suuremas koguses.

Aitan Kaitsta kogukond kutsub üles pühendama laupäeva, 30. juuli varjevõrkude valmistamisele. Osa võtma on oodatud nii vanad tegijad kui uued huvilised. Infot, nõuandeid ja juhised leiab ligi 2900 vabatahtlikku koondavast Facebooki grupist Aitan Kaitsta ning ürituse Facebooki lehelt.

,,Organiseerime üle-eestilise suvise varjevõrkude valmistamise päeva, et tuletada inimestele meelde, et meie panus Ukraina aitamisse on endiselt oluline. Üks viis Ukraina kaitsjaid toetada, on valmistada varjevõrke - tegevuse käigus saavad uue ja kasuliku elu vanad, jäätme staatuses mõrralinad ja tekstiilid, koostöö ja käeline tegevus rahustavad meelt ning kõige tipuks valmib toode, millest on tõeliselt kasu. Viimasele tõdemusele saame igapäevaselt kinnitust nii oma Ukraina kontaktidelt kui kohalikelt militaarvaldkonna spetsialistidelt,“ kinnitab Aitan Kaista üks eestvedajatest Anu Lensment.

,,Kutsume kõiki vanu tegijaid ja uusi huvilisi otsima materjale, seadma üles varjevõrkude punumise kohti ning kutsuma tegevusega ühinema toredaid seltskondi. Suurt tsentraliseeritud üritust me ei korralda, eeldame, et osalejad järgivad korralikult Facebooki ürituse lehele postitatud juhendeid, tegutsevad iseseisvalt ja saadavad valmis võrgud meie Tallinna või Tartu staapi. Rõhutan veelkord, et välja töötatud värvikaartide ja tehnikate järgmine on oluline, et saaksime ühiselt tulemuseks võimalikult kvaliteetsed võrgud. Küsimuste puhul saab Facebooki kaudu kontakti võtta meie ligi 5-kuulise staažiga vabatahtlikega,“ selgitab algatuse Aitan Kaitsta idee autor Jaana Ratas.