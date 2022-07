Nädal aega neljandaid koroonavaktsiini doose: lisasutsu tegi tuhatkond inimest

Vähene huvi vaktsineerimise vastu võib hetkel tuleneda sellest, et inimestel on suvised puhkused, mistõttu viibitakse linnast eemal ning enda vaktsineerimise peale mõeldakse muude tegemiste kõrvalt vähe, rääkis haigekassa pressiesindaja Sander Rajamäe. „Vaatamata sellele võib raskelt haigestuda ka suvekuudel ning seetõttu soovitame inimestel ennast esimesel võimalusel vaktsineerida, et olla valmis sügiseks,“ lisas ta.

Terviseameti juht Birgit Lao on öelnud, et soovitus on ajastada vaktsiinidoos selliselt, et sellest oleks kõige rohkem kasu. See tähendab, et tugevaim kaitse oleks saavutatud sügistalvise viirushooaja alguseks, seega võiks neljas doos olla tehtud augusti lõpuks või septembri alguseks.