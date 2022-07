VIDEO | Hetk, mis maksis kodu: Pärnu pere otsib majja põrutanud Audi tõttu uut elupaika

Õnnetuse hetk jäi peale mõni maja edasi elava Raiko turvakaamerasse. Videost on selgelt näha, et auto siseneb ristmikule vastassuunavööndist. Ka kiirus näib olevat piirkonnas lubatust (50 km/h ala - A.A.) suurem.

Kui esialgne teave peab paika ning Audi juht sooritas tema ees liikunud valgest kaubikust möödasõitu, rikkus ta sellega liiklusseadust, mis sätestab, et möödasõit on keelatud ristmikul ja ristmiku vahetus läheduses sellele suubuval teel. Samuti ootas ristmikul ees „Anna teed“ märk.

„Maja on täielikult kahjustatud ja pere on emotsionaalses šokis. Nii mu õde kui ta ämm (viga saanud 55-aastane naine - A.A.) vajasid õmblusi ning õe jalg on kipsis,“ seisab avalduses. „Ma alustan selle korjandusega, et aidata nende peret, kuna nad vajavad endale ja oma lastele uut elukohta.“