Spordiennustusega võib saada ootamatu üllatuse osaliseks

Hiljem tunnistas Craggs, et valis hobused lihtsalt nende ilusate nimede põhjal. Üllatuslikult ei vedanud tema sisetunne alt ja kõik kaheksa hobust võitsid oma jooksud. Craggs sai imelise juubelikingitusena rohkem kui miljon eurot. Tema panus oli umbes 70 senti ja koefitsient 2 000 000 ühele.

Need toredad lood tavaliste inimeste ootamatutest võitudest on kahtlemata inspireerivad, kuid spordiennustuses oma võidupotentsiaali suurendamine nõuab lisaks juhusele ja heale õnnele ka teadmisi vastava spordiala kohta. Üllatuslike võidulugude põhjal ei tasu kindlasti hakata pimesi panuseid tegema valdkondades, mille kohta teadmisi ei ole. Mida rohkem on panustajal arusaama mängureeglitest, mängijate ja meeskondade tasemest ning eelnevatest võitudest, seda vähem võetakse panustamisel riske.