Soome välisministeeriumi sõnul on hea, et venelased näevad elu vabas demokraatias, ja turismiviisade andmist jätkatakse

Koonderakonna, sotsiaaldemokraatide (SDP) ja Põlissoomlaste fraktsioonide esindajad ütlesid Helsingin Sanomatele, et turismiviisade väljaandmist venemaalastele tuleks Soomes piirata. Uudistegentuuri STT teatel on sellel seisukohal ka keskerakond.

„Pean põhjendatuks, et valitsus võtaks turismiviisade piiramise kiiresti uurida,“ teatas SDP Eduskunta fraktsiooni juht Antti Lindtman Helsingin Sanomatele.

Koonderakonna fraktsioon teatas täna, et teeb ettepaneku, et Soome peataks turismiviisade väljaandmise venemaalastele.

„Praegune olukord annab võimaluse sanktsioonidest mööda minna ja viia Venemaale sanktsioonide all olevaid tooteid. See nõrgestab sanktsioonide mõju ja lahjendab nende eesmärki,“ ütles koonderakonna fraktsiooni aseesimees Jukka Kopra.

Soome on jätkanud turismiviisade väljaandmist venemaalastele, kuigi näiteks Eesti ja teised Balti riigid Vene turiste vastu ei võta.

Osa Soome vaatlejatest ja poliitikutest on pidanud seda olukorda kummaliseks, sest venemaalased pääsevad Soome kaudu ka teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Arvatakse, et see nõrgestab ka Venemaa-vastaste sanktsioonide mõju.