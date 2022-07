Poola rahvas ostab Ukrainale korjandusega Bayraktari drooni ja raha jääb veel ülegi

Mõni hetk enne summa täitumist tõdes Sierakowski otseülekandes: „Tundub, et kõik tahavad sellest võitlusest osa võtta.“ Ta sõnas, et tegu on võimalusega, kus kõik saavad reaalselt midagi Ukraina ja ukrainlaste kaitseks teha. Ajakirjanik rääkis TVN24 saates, et vajaliku läve täitumine on märk lootusest. Tema sõnul on inimeste aktiivsus Bayraktari soetamisel märk sellest, et maailm ei unusta Ukraina võitlust.